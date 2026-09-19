एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिला मुआवजा उड़ाया: एपीके फाइल के जरिये 6.64 लाख की साइबर ठगी, रो पड़ी महिला; केस

पीड़िता के मुताबिक, उनके व्हाट्सएप पर एक मोबाइल नंबर से एपीके फाइल भेजी गई थी। फाइल पर क्लिक करते ही साइबर अपराधियों ने मोबाइल और खाते से संबंधित जानकारी तक पहुंच हासिल कर ली। इसके बाद खाते से रकम निकलती चली गई। खाते से रकम कटने की जानकारी होने पर पीड़िता ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की।



साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच निरीक्षक ओम प्रकाश सरोज को सौंपी गई है। पुलिस लेनदेन से जुड़े विवरण और एपीके फाइल भेजने वाले मोबाइल नंबर की जांच कर रही है।



पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। थाना प्रभारी ने कहा कि व्हाट्सएप या एसएमएस पर अनजान नंबरों से आने वाली किसी भी एपीके फाइल पर क्लिक न करें। संदिग्ध लिंक खोलने से भी बचें। ऐसी फाइलें मोबाइल में सेंध लगाकर बैंक खाते तक पहुंच बनाने का माध्यम बन सकती हैं। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं।