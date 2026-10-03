काशी में सीएम योगी: आज देंगे 1340 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं की सौगात, जनसभा को करेंगे संबोधित

एक्सपो मार्ट में चौथी बार आएंगे सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सपो मार्ट में चौथी बार आएंगे। सीएम योगी 31 दिसंबर 2020 को सीईपीसी के कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने आए थे। इसके बाद वे 15 अक्तूबर 2022 व 11 अक्तूबर 2025 को कालीन मेले का उद्घाटन करने आ चुके हैं। वहीं 23 जून 2025 को जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करने आए थे। इसके अलावा एक बार लोकसभा चुनाव और एक बार विधानसभा चुनाव के दौरान वे जिले में आ चुके हैं। यह जिले में उनका सातवां दौरा है।



भारतीय कालीनों की प्रदर्शनी का सबसे बड़ा मंच इंडिया कारपेट एक्सपो रविवार से भदोही के एक्सपो मार्ट में शुरू होगा। चार दिवसीय कालीन मेले के गोल्डन जुबली संस्करण में भागीदारी के लिए 420 विदेशी खरीदारों ने अपना पंजीकरण कराया है। 223 निर्यातकों ने अपने स्टाॅल लगाए हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) का पूरा जोर गोल्डन जुबली संस्करण की सफलता पर है। देर शाम जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने कारपेट एक्सपो मार्ट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।