चंदौली: दो युवकों की गोली मारकर हत्या, माइनर और नाले में बोरे में बंद मिले शव; पुलिस जांच में जुटी

दो किमी दूर नाले में मिला दूसरा शव

पुलिस पहले शव की जांच कर ही रही थी कि करीब दो किलोमीटर दूर जमानिया की ओर डेढ़गांवा गांव की सीमा के पास नाले में एक और शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे में बंद शव बरामद किया। युवक की उम्र करीब 35 वर्ष आंकी गई। उसके सीने में गोली मारी गई थी। गले और शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले।



दूसरे युवक ने कत्थई रंग की डिजाइनदार टी-शर्ट पहन रखी थी। उसका चेहरा गोल था और दाढ़ी-मूंछ छोटी थी। दाहिनी कलाई पर काला धागा बंधा था। उसके हाथ पर त्रिशूल, डमरू और महाकाल का टैटू बना हुआ था। इस युवक की भी पहचान नहीं हो सकी।दो युवकों की हत्या कर शव बोरे में बंद करके फेंके जाने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष त्रिवेणी लाल सेन और सकलडीहा के सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और सर्विलांस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। सूचना मिलने पर एसपी आकाश पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की जानकारी ली।पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि दो युवकों के शव बरामद हुए हैं। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वॉड, सर्विलांस और एसओजी की टीमों को लगाया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान करने के साथ ही हत्याकांड से जुड़े तथ्यों का पता लगाने में जुटी है।