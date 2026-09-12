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Varanasi News: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गीत गायन प्रतियोगिता, गौरव चौबे प्रथम

Sat, 12 Sep 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:23 AM IST
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Central Bank of India's singing competition, Gaurav Choubey first
वाराणसी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को अखिल भारतीय गीत गायन प्रतियोगिता हुई। अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रमुख अंगद प्रसाद यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बैंक संस्थापक सोराबाजी पोचखानावाला के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। प्रतियोगियों ने अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। निर्णायक मंडल में प्रख्यात हास्य कवि अजय कुमार श्रीवास्तव शामिल थे।
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निर्णायकों के अनुसार, लंका शाखा के गौरव चौबे ने प्रथम स्थान हासिल किया। क्षेत्रीय कार्यालय के तथागत मौर्य द्वितीय रहे। लक्ष्मणपुर शाखा के आशीष मिश्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्षेत्रीय प्रमुख अंगद प्रसाद यादव ने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत जीवन जीने की सही राह दिखाता है। इस अवसर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले एक विशेष पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मुख्य प्रबंधक संतोष श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कि संघर्षपूर्ण जीवन में संगीत मानसिक संबल प्रदान करता है। संचालन प्रबंधक (राजभाषा) शुभ लक्ष्मी शर्मा ने किया। संवाद
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