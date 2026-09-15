आजमगढ़ में एसपी सख्त: विवेचनाओं में लापरवाही पर अहरौला, अतरौलिया थानाध्यक्ष निलंबित, आदेशों की अवहेलना का आरोप

एसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिसकर्मियों की ओर से अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने और उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही सामने आने पर आगे भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।



इसके साथ ही चार उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही एक महिला उपनिरीक्षक समेत दो उपनिरीक्षकों की भी नई तैनाती की गई है। स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।