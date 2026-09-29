बीएचयू: बीवोक की नई एसओपी, मॉपअप राउंड में हर सीट पर दो अभ्यर्थी; कोर्स न छोड़ने पर भी छह महीने में सर्टिफिकेट

बीएचयू में बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक) कोर्स के अंतिम चरण में 100 सीटों के लिए 200 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। वहीं, इस कोर्स की नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की गई है। अगले सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा। एसओपी के तहत क्रेडिट और अवधि के आधार पर चार स्तरों पर उपाधियां दी जाएंगी। जरूरी नहीं कि छात्र कोर्स छोड़कर जाए ही। छह महीने पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें 30 क्रेडिट मिलेंगे।

विज्ञापन