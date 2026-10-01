Varanasi News: बीएचयू के डॉक्टर ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पूरी की फेलोशिप

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बीएचयू के डॉक्टर ने अमेरिका में अपनी फेलोशिप पूरी की। आईएमएस बीएचयू में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आलोक राय ने छह सप्ताह तक अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एओ ट्रॉमा फेलोशिप के अंतर्गत रिसर्च कार्य किया। इसका आयोजन एओ फाउंडेशन स्विट्जरलैंड स्थित दावोस की ओर से किया गया। फेलोशिप के दौरान डॉ. राय को यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में कूल्हे और घुटने की सर्जरी से जुड़े कई पहलुओं में हाईटेक क्लिनिकल और अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। डॉ. राय बीएचयू में रोबोटिक संचालित घुटना प्रत्यारोपण, आंशिक घुटना प्रत्यारोपण और मिनिमली इनवेसिव डायरेक्ट एंटीरियर एप्रोच हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की है।