फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BHU doctor completes fellowship at the University of Pennsylvania in the US.

Varanasi News: बीएचयू के डॉक्टर ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पूरी की फेलोशिप

Thu, 01 Oct 2026 02:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
BHU doctor completes fellowship at the University of Pennsylvania in the US.
बीएचयू के डॉक्टर ने अमेरिका में अपनी फेलोशिप पूरी की। आईएमएस बीएचयू में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आलोक राय ने छह सप्ताह तक अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एओ ट्रॉमा फेलोशिप के अंतर्गत रिसर्च कार्य किया। इसका आयोजन एओ फाउंडेशन स्विट्जरलैंड स्थित दावोस की ओर से किया गया। फेलोशिप के दौरान डॉ. राय को यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में कूल्हे और घुटने की सर्जरी से जुड़े कई पहलुओं में हाईटेक क्लिनिकल और अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। डॉ. राय बीएचयू में रोबोटिक संचालित घुटना प्रत्यारोपण, आंशिक घुटना प्रत्यारोपण और मिनिमली इनवेसिव डायरेक्ट एंटीरियर एप्रोच हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed