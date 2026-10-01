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Varanasi News: एमबीए के बाद बना फर्जी दरोगा, स्कॉर्पियो में पुलिस की टोपी और वर्दी मिली, गिरफ्तार

वाराणसी ब्यूरो

Updated Thu, 01 Oct 2026 12:37 AM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 12:37 AM IST

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