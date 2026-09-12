बैंक हड़ताल: 400 शाखाओं पर लटके ताले, वाराणसी में 800 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित; एटीएम हुए खाली

धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए यूएफबीयू के संयोजक व यूपीबीईयू के मंत्री संजय कुमार शर्मा, अध्यक्ष राम बिशुन चौबे, एसबीआई के विनोद सिंह, यूनियन बैंक के महामंत्री कौशलेंद्र सिंह और केनरा बैंक के सुधीर सिंह ने कहा कि 2015 में हर माह के दूसरे व चौथे शनिवार को अवकाश दिया गया था और शेष शनिवार को अवकाश घोषित करने का आश्वासन मिला था।



मार्च 2024 के वेतन समझौते में आईबीए ने प्रतिदिन 40 मिनट कार्य समय बढ़ाकर सभी शनिवार को अवकाश देने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह प्रस्ताव पिछले दो वर्षों से अधिक समय से वित्त मंत्रालय की मंजूरी के इंतजार में अटका है। सभा में प्रमुख रूप से प्रमोद द्विवेदी, संजय सिंह, शीतला दुबे, आशीष श्रीवास्तव, जितेंद्र सोनकर आदि मौजूद रहे।