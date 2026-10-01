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Varanasi News: बाबा पधारे काशी द्वितीय श्याम महोत्सव कल

Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
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Baba Arrives in Kashi: Second Shyam Mahotsav Tomorrow
वाराणसी। बाबा पधारे काशी सेवा समिति अपनी द्वितीय वर्षगांठ मना रही है। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को होटल धरोहर में बाबा पधारे काशी भजन संध्या का आयोजन होगा। यह महोत्सव खाटू श्याम मंदिर से पधारे पुरुषोत्तम शर्मा के सानिध्य में होगा। कार्यक्रम शाम से शुरू होकर पूरी रात चलेगा। भोर में महाआरती के साथ इसका समापन होगा। आयोजन समिति के सदस्य नितेश सिंह, संजय कुमार गुप्ता और उदय शंकर राव ने बताया कि देशभर के प्रसिद्ध भजन गायक इसमें शामिल होंगे। मैदागिन, रामकटोरा, रथयात्रा, महमूरगंज, बीएलडब्ल्यू, सुंदरपुर, त्रिदेव मंदिर, शिवपुर और पांडेयपुर जैसे 11 प्रमुख स्थानों से निशुल्क वाहन सेवा उपलब्ध होगी। संवाद
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