Varanasi News: 20 बुजुर्गों का बना आयुष्मान कार्ड, 50 आभा कार्ड बने

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वाराणसी। श्री काशी अग्रवाल समाज की ओर से सात दिवसीय मेडिकल कैंप के अंतिम दिन 70 साल से अधिक आयु वाले 20 बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इसके अलावा कैंप में पहुंचे 50 लोगों ने आभा कार्ड भी बनवाया। इस दौरान लोगों को आयुष्मान और आभा कार्ड से जुड़े लाभ के बारे में भी बताया गया। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में लगे कैंप में संयोजक शशिबाला शाह, प्रद्युम्न अग्रवाल नें सभी सह संयोजकों के प्रयासों की सराहना की। समापन समारोह में कार्यक्रम का संचालन सौरभ अग्रवाल, धन्यवाद ज्ञापन भूपेंद्र अग्रवाल ने दिया। ब्यूरो