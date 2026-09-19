Varanasi News: शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपना दल कमेरावादी लड़ेगी चुनाव

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अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता और सिराथू विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के सवाल पर सरकार विफल रही है। इन मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। हरिहरपुर लॉन में शुक्रवार को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सेक्टर और बूथ अध्यक्षों के अलावा बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और ग्रामीण शामिल हुए। सम्मेलन से पहले मोहनसराय तिराहे से रोहनिया बाजार तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। डॉ. पल्लवी पटेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन का पुनरीक्षण कर उसे मजबूत करें। हर बूथ पर ‘टेन यूथ’ की तर्ज पर मजबूत संगठन बनाया जाए और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सम्मेलन में प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव, अभय पटेल, राधेश्याम पटेल, राजेश प्रधान, संजय पटेल, पंकज सेठ, योगीराज सिंह, उमेश चंद्र मौर्य, बलराम यादव, अनिता पटेल रहे।