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वाराणसी। गुरुनानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग का बृहस्पतिवार को वार्षिकोत्सव मना। मुख्य अतिथि अपर पुलिस उपायुक्त नमृता श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। वार्षिकोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रस्साकशी, ऊंची कूद, लंबी दौड़ और पिरामिड निर्माण जैसे खेल भी हुई। विद्यालय की डायरेक्टर जगजीत कौर ने छात्राओं को शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्या सुमेधा ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को गुरु नानक इंग्लिश मीडियम की प्रधानाचार्या नीलू कौर ने पुरस्कृत किया। ब्यूरो