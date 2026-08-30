वाराणसी: आनंद काशी टाउनशिप में चार तरह की सड़कें होंगी, 250 एकड़ में विकसित होगी परियोजना; बेहतर यातायात

परियोजना में हरित क्षेत्र और मनोरंजन की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। करीब दो हेक्टेयर क्षेत्र में पार्क विकसित किया जाएगा। यहां नटराज की प्रतिमा के साथ फव्वारे भी लगाए जाएंगे। टाउनशिप में आवागमन और पैदल आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए चार प्रमुख पैदल प्रवेश द्वार प्रस्तावित हैं।



इसके अलावा 3.17 एकड़ क्षेत्र में मियावाकी वन विकसित किया जाएगा। इससे टाउनशिप में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ व्यावसायिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से यहां रहने वाले लोगों को एक ही परिसर में कई जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।



वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि कल्लीपुर में विकसित होने वाली आनंद काशी टाउनशिप में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। यह पहली एकीकृत गेटेड हाईटेक टाउनशिप होगी। बेहतर यातायात के लिए चार प्रकार की चौड़ी सड़कों का प्रावधान किया गया है। परियोजना को आधुनिक शहरी सुविधाओं और बेहतर जीवनशैली के मॉडल के तौर पर विकसित करने की तैयारी है।