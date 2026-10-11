महाकुंभ की तर्ज पर एयर शो की तैयारी: प्लान बी में सिर्फ यूपी 65 वाहनों को अनुमति, प्लान सी में पूरी तरह रोक

एयर शो के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने यातायात और डायवर्जन प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। महाकुंभ की तर्ज पर तीन दिन तक शहर में यूपी 65 नंबर के वाहनों के अलावा अन्य जिले नंबर के वाहनों की एंट्री नहीं होगी। उन्हें शहर की सीमा पर चिह्नित पार्किंग में रोके जाएंगे। प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई हस्ती शामिल हो सकती हैं। 15 से 20 लाख दर्शकों की भारी भीड़ जुटने का अनुमान है।

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पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि जनपद स्तरीय ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें प्लान ए सुबह आठ बजे से प्रभावी होगा। सभी माल वाहक, निजी बसें और अन्य राज्यों के चार पहिया वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों का संचालन रिंग रोड और एनएच-19 से कराया जाएगा। बसों से आने वाले यात्री आगे की यात्रा के लिए ऑटो या ई-रिक्शा का उपयोग कर सकेंगे।सिटी बसें तीन प्रमुख मार्गों पर कैंट रेलवे स्टेशन और सिटी स्टेशन तक ही चलेंगी। रेड जोन में सभी चार पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नगर क्षेत्र में अत्यधिक दबाव होने पर प्लान बी लागू होगा। इसमें यूपी 65 नंबर के अतिरिक्त अन्य सभी चार पहिया वाहन रिंग रोड और एनएच-19 से चलेंगे।इन वाहनों को निकटतम चिह्नित पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। दबाव और बढ़ता है तो प्लान सी सक्रिय होगा। इसमें यूपी 65 नंबर के चार पहिया वाहनों को भी निर्धारित पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। इसके साथ ही शहर के भीतर सभी चार पहिया वाहनों का संचालन रोक दिया जाएगा या डायवर्ट किया जाएगा।