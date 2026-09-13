Varanasi News: युवती ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर धमकी की शिकायत दर्ज कराई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:37 AM IST
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वाराणसी। मंडुवाडीह की युवती ने साइबर उत्पीड़न और फर्जी प्रोफाइल बनाने की शिकायत पुलिस से की है। पीड़िता ने थाना प्रभारी से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गणपति अपार्टमेंट की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अज्ञात आरोपी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट पर उसकी पहचान का दुरुपयोग किया है। आरोपी ने बिना अनुमति उसकी फर्जी प्रोफाइल तैयार की है। इन फर्जी अकाउंट्स के जरिये उसके खिलाफ रंगदारी और ड्रग्स जैसे मनगढ़ंत आरोप फैलाए जा रहे हैं। उसे हमले की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है। आरोपी फर्जी संदेशों के स्क्रीनशॉट वायरल कर रहा है। इंस्टाग्राम हैंडल और घर का पता सार्वजनिक करने की धमकियां देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता ने फर्जी प्रोफाइल और संदेशों के स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं। थाना प्रभारी दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। साइबर सेल भी जांच कर रही है। ब्यूरो
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