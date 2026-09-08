Varanasi News: दुर्गाकुंड मंदिर में आज से तीन दिवसीय संगीत समारोह, मनोज तिवारी भी देंगे प्रस्तुति

विज्ञापन



पं. राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन मुख्य आकर्षण रहेगा। कथक नृत्य और शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियां भी होंगी। दूसरे दिन, बुधवार को शाम चार बजे से देर रात तक भक्ति संगीत की धारा बहेगी। महाआरती के बाद प्रसिद्ध लोकगायक अरविंद अकेला ‘कल्लू’ भजन प्रस्तुत करेंगे। समापन दिवस, बृहस्पतिवार को भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत और भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दिन गायक एवं सांसद मनोज तिवारी मृदुल अपनी गायकी से श्रद्धालुओं को भावविभोर करेंगे। इस समारोह का संयोजन विश्वेश्वर झा (सोनू महाराज) कर रहे हैं। मुख्य आयोजक बिंदु दूबे व मानसी दूबे हैं। संचालन प्रभुनाथ राय करेंगे।

विज्ञापन

दुर्गाकुंड मंदिर में मां दुर्गा के वार्षिक संगीतमय शृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय संगीत समारोह मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसमें देश के कई शास्त्रीय संगीतज्ञ, लोकगायक और नर्तक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समारोह का शुभारंभ मंगलवार को पारंपरिक वादन और शास्त्रीय संगीत से होगा। इसमें पं. जवाहर लाल के शहनाई वादन से संगीत समारोह की शुरुआत होगी। इसके बाद पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र और पं. देवव्रत मिश्र के सितार की जुगलबंदी होगी।