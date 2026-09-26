Varanasi News: आईएमएस बीएचयू में तीन दिन तक चलेगा स्वास्थ्य मेला, आईआईटी की टीम भी रहेगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
आईएमएस बीएचयू के स्थापना दिवस पर नवंबर में लगने वाले तीन दिवसीय स्वास्थ्य मेले में इस बार आईआईटी बीएचयू की टीम भी शामिल होगी। एआई और आधुनिक तकनीक से लैस स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी। शुक्रवार को आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एसएन संखवार, स्वास्थ्य मेला के समन्वयक प्रो. विजय नाथ मिश्र ने आईआईटी-बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा से मुलाकात कर मेले के आयोजन पर चर्चा की।
आईएमएस-बीएचयू निदेशक ने बताया कि वार्षिक दिवस समारोह के दौरान तीन दिवसीय विशाल स्वास्थ्य मेला 18-19 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के उद्देश्यों के अनुरूप चिकित्सा क्षेत्र को तकनीकी विशेषज्ञता से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए आईआईटी-बीएचयू का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। मेला समन्वयक प्रो. विजय नाथ मिश्र ने बताया कि इस बार स्वास्थ्य मेले को तकनीक का सहारा लेकर और अधिक आधुनिक व आकर्षक रूप देने का प्रयास है। मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर मरीजों की जांच और परामर्श प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। बताया कि तीन दिवसीय मेले के दौरान आमजन को निशुल्क बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
विज्ञापन
आईएमएस-बीएचयू निदेशक ने बताया कि वार्षिक दिवस समारोह के दौरान तीन दिवसीय विशाल स्वास्थ्य मेला 18-19 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के उद्देश्यों के अनुरूप चिकित्सा क्षेत्र को तकनीकी विशेषज्ञता से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए आईआईटी-बीएचयू का विशेष सहयोग लिया जा रहा है। मेला समन्वयक प्रो. विजय नाथ मिश्र ने बताया कि इस बार स्वास्थ्य मेले को तकनीक का सहारा लेकर और अधिक आधुनिक व आकर्षक रूप देने का प्रयास है। मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर मरीजों की जांच और परामर्श प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। बताया कि तीन दिवसीय मेले के दौरान आमजन को निशुल्क बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
विज्ञापन