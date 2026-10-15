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Varanasi News: बनारस की विरासत और भविष्य की कल्पनाओं पर 811 कलाकृतियां उकेरी

Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
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811 artworks created, capturing the heritage and future visions of Banaras.
वाराणसी। बीएचयू में बनारस की विरासत और भविष्य की कल्पनाओं पर 811 कलाकृतियां उकेरी गईं। सीआईआई बनारस बिनाले के अंतर्गत अडानी ग्रुप की ओर से प्रस्तुत ‘स्टूडेंट आर्ट कॉम्पिटिशन’ का समापन हो गया। विद्यार्थियों ने ''''बनारस: प्रकाश में बुना समय — अतीत, वर्तमान और भविष्य एक चित्र में बनारस की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक पहचान, परंपराओं, जनजीवन और भविष्य की कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा और उत्साह की प्रशंसनीय है। उनकी प्रतिभा को सार्वजनिक मंच देने की बात की। कलाकृतियों के साथ-साथ दृश्य कला संकाय के शिक्षकों की कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया। संकाय प्रमुख प्रो. जसमिंदर कौर और प्रो. मनीष अरोड़ा सहित कई प्रोफेसर रहे। ब्यूरो
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