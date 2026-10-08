बलिया: 30 करोड़ की परियोजना से 15 वार्डों में पहुंचेगा शुद्ध पानी, 50 प्रतिशत पाइपलाइन बिछी; नए साल में राहत

काम की धीमी रफ्तार से नाराजगी

परियोजना के निर्माण कार्य की गति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था और जल निगम की ओर से निर्माण में तेजी दिखाई जाती तो परियोजना अब तक पूरी हो चुकी होती। लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे लोगों ने जल्द से जल्द नई व्यवस्था शुरू कराने की मांग की है।



सभी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में परियोजना करीब 28 करोड़ रुपये की थी, जिसे शासन स्तर से संशोधित कर 25 करोड़ रुपये किया गया है। - शांति देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष



पाइपलाइन बिछाने का करीब 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पानी की टंकियों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष के मध्य तक सभी प्रमुख कार्य पूरे हो जाएंगे और नगर पंचायत के लोगों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। - नौशाद आलम, अधिशासी अधिकारी