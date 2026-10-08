बलिया: 30 करोड़ की परियोजना से 15 वार्डों में पहुंचेगा शुद्ध पानी, 50 प्रतिशत पाइपलाइन बिछी; नए साल में राहत
बलिया के बैरिया नगर पंचायत में 30 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना से 15 वार्डों के लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के तहत करीब 50 प्रतिशत पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। एक दशक से पेयजल संकट झेल रहे लोगों को नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। इससे घर-घर जलापूर्ति बेहतर होगी।
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करीब एक दशक से पेयजल संकट से जूझ रहे नगर पंचायत बैरिया के लोगों के लिए राहत की उम्मीद है। हर घर नल-जल योजना के तहत 15 वार्डों में घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है।
योजना के तहत दो नई पानी की टंकियों का निर्माण, तीन पुरानी टंकियों का पुनर्निर्माण और एक भूमिगत पानी की टंकी तैयार की जा रही है। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले वर्ष के मध्य तक परियोजना के प्रमुख कार्य पूरे हो जाएंगे।
करीब 30 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के तहत नगर पंचायत क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम भी जारी है। अधिशासी अधिकारी नौशाद आलम ने बताया कि करीब 50 प्रतिशत पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। सभी टंकियों का निर्माण पूरा होने के बाद प्रतिदिन करीब पांच लाख लीटर पानी को शुद्ध कर नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में आपूर्ति करने की योजना है।
दस वर्षों से बदहाल है पेयजल व्यवस्था
नगर पंचायत बैरिया में पिछले करीब दस वर्षों से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। देवराज ब्रह्ममोड़ को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर पानी की टंकियों से जुड़ी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई परिवार बाजार से आरओ का पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग हैंडपंप के पानी पर निर्भर हैं। दूषित पानी के इस्तेमाल से लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है।
काम की धीमी रफ्तार से नाराजगी
परियोजना के निर्माण कार्य की गति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था और जल निगम की ओर से निर्माण में तेजी दिखाई जाती तो परियोजना अब तक पूरी हो चुकी होती। लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे लोगों ने जल्द से जल्द नई व्यवस्था शुरू कराने की मांग की है।
सभी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में परियोजना करीब 28 करोड़ रुपये की थी, जिसे शासन स्तर से संशोधित कर 25 करोड़ रुपये किया गया है। - शांति देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष
पाइपलाइन बिछाने का करीब 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पानी की टंकियों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष के मध्य तक सभी प्रमुख कार्य पूरे हो जाएंगे और नगर पंचायत के लोगों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। - नौशाद आलम, अधिशासी अधिकारी