मऊ: जर्जर छात्रावास में पढ़ाई कर रहे 20 छात्र, पीने के पानी तक की किल्लत

जलनिकासी की व्यवस्था नहीं, परिसर में भरता है पानी

छात्रावास परिसर में जलनिकासी के लिए नाली की समुचित व्यवस्था नहीं है। बारिश होने पर पूरे परिसर में पानी भर जाता है। ऐसे में छात्रों को आने-जाने के लिए जर्जर पड़े कार्यालय के कमरे का सहारा लेना पड़ता है।



परिसर में घास-फूस भी उगी हुई है। छात्रों के मुताबिक इससे जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बना रहता है। साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से छात्र परेशान हैं।



बालू वाला पानी पीने को मजबूर

छात्रावास में लगे हैंडपंप से साफ पानी नहीं निकलता। पानी के साथ बालू आने की शिकायत छात्रों ने की। इसके चलते उन्होंने हैंडपंप पर कपड़ा बांध रखा है, ताकि पानी को छानकर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इसके बावजूद पानी पीने और खाना बनाने के लायक नहीं होने की बात छात्र बताते हैं।



पानी की समस्या को देखते हुए छात्रों ने करीब एक साल पहले आपस में चंदा जुटाकर 25 हजार रुपये खर्च किए। इससे मोटर, 500-500 लीटर की दो पानी की टंकियां, टोटियां और टाइल्स लगवाए गए। इसके बाद भी मोटर से बालू वाला पानी आने की समस्या दूर नहीं हुई। पीने और खाना बनाने के लिए छात्रों को बाहर से पानी लाना पड़ता है।



सामान रखने के लिए आलमारी तक नहीं

छात्रों के मुताबिक कमरों में किताबें, कपड़े और अन्य सामान रखने के लिए पर्याप्त आलमारी नहीं है। सीमित जगह में ही उन्हें पढ़ाई, सोने और सामान रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है।



छात्रों का कहना है कि छात्रावास में रहने वाले अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। ऐसे में वे बाहर कमरा लेकर रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते। उनका कहना है कि यदि छात्रावास में भवन की मरम्मत, साफ-सफाई, जलनिकासी और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो पढ़ाई का माहौल बेहतर हो सकता है।



छात्रों ने जर्जर भवन की मरम्मत कराने, टूटे दरवाजों को बदलने, परिसर की सफाई कराने, जलनिकासी की व्यवस्था करने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव में उन्हें हर दिन किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे इन मुश्किलों के बीच भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।