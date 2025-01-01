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नगर पालिका ने 19 नवंबर को अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लिया था। शहर के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा था। निर्माण कार्यों और सड़कों की धूल भी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण थे। वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल से राहगीरों को परेशानी हो रही थी। सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदूषित हवा मुश्किलें बढ़ा रही थी। सर्दी बढ़ने के साथ यह समस्या और गंभीर हो रही थी। यह एंटी स्मॉग मशीन 12 टन क्षमता की है। इसमें छह हजार लीटर पानी का टैंक लगाया गया है।वाहन में एंटी स्मॉग गन के साथ वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी मौजूद है। इसके जरिये शहर के व्यस्त मार्गों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। अधिक धूल वाले इलाकों में भी पानी का छिड़काव कर धूल कम की जाएगी। इससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यह पहल नगरवासियों को स्वच्छ वातावरण देने में सहायक होगी।पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने कहा कि नगरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। यह मशीन सर्दियों में स्मॉग और वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करेगी। गर्मी में धूल और लू का प्रभाव कम करने में भी यह सहायक होगी। भाजपा नेता प्रवीण मिश्रा ने इसे स्वच्छ हवा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। विभिन्न वार्डों के सभासद और पालिका के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।