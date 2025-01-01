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Unnao News: शहीदों के घर जलाए दीये, परिजनों के साथ मनाई दीपावली

Sun, 08 Nov 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:15 AM IST
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शहीदों के परिजनों को उपहार देते विमल द्विवेदी। स्रोत: समिति
उन्नाव। दिवाली पर नर सेवा-नारायण सेवा समिति के सदस्यों ने इस वर्ष भी ‘एक दीया शहीदों के नाम’ कार्यक्रम को आयोजन किया। समिति के संस्थापक विमल द्विवेदी ने शहीदों के चित्र पर दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए और उनके बलिदान को याद किया।
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उन्होंने शहीद शशिकांत तिवारी, शहीद कैलाश कुमार, शहीद सुशील कुमार गौतम, शहीद विजय कुमार और पुलवामा हमले में शहीद हुए अजीत आजाद की के घर पहुंचकर दिवाली की शुभकामनाएं दीं। शहीदों के परिजनों और बच्चों को उपहार व मिठाई भेंट की। विमल द्विवेदी ने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही देशवासी सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। उनका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर अजय त्रिवेदी, राजपूत, संरक्षक एके दीक्षित सहित समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। (संवाद)
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