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Unnao News: माता के जगराते में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Sun, 08 Nov 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:15 AM IST
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झांकियां प्रस्तुत करते कलाकार। स्रोत: आयोजक
पुरवा। विकासखंड के गदोरवा में शुक्रवार रात आचार्य देवी दयाल द्विवेदी की स्मृति में माता के जगराते का आयोजन किया गया। भक्ति गीत और आकर्षक झांकियों ने भक्तों को भावविभोर कर दिया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ गायक शानू तिवारी ने गणेश वंदना से किया। इसके बाद कल्पना द्विवेदी ने ‘तेरा दर तो हकीकत है’ और प्रखर शुक्ला ने ‘मैने मोहन को बुलाया, वो आता होगा’ भजन सुनाया। शालू शर्मा ने ‘कैला मैया के भवन’ भजन प्रस्तुत किया। बाल कलाकार कान्हा ने ‘तीन बाण के धारी’ भजन सुनाकर खूब तालियां बटोरीं। झांकियों में गणेश, हनुमान, राधाकृष्ण, शंकर-पार्वती और फूलों की होली का मंचन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अपराजिता सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। (संवाद)
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