Unnao News: पट्टे की जमीन पर बनी अस्थायी मजार हटाई

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ग्रामीणों ने छह दिसंबर 2024 को तत्कालीन एसडीएम रामदेव निषाद और कोतवाल चंद्रकांत मिश्र को प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें रामगोपाल, शिवप्रकाश, गिरीश सिंह और सूरज समेत 20 से अधिक लोग शामिल थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर पूर्वजों के समय से अखाड़े की जमीन पर दंगल होता था। वहां मिट्टी का चबूतरा बना था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव निवासी विजय पाल गौतम और अनुराग ने उस चबूतरे की हरे रंग की पुताई कर चादर चढ़ा दी थी। यह कार्रवाई पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण के रूप में देखी गई।तत्कालीन एसडीएम ने इस मामले में 20 से अधिक लोगों का शांतिभंग में चालान किया था। इसके बाद सूरज ने एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। उन्होंने पट्टे की जमीन पर बनी अस्थायी मजार को हटाने की मांग की थी। एसडीएम शालिनी सिंह तोमर ने मामले की गहन सुनवाई की और मजार के हटाने के निर्देश दिए थे। एसडीएम ने बताया कि पट्टे की जमीन पर अस्थायी मजार बनाई गई थी।