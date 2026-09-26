Unnao News: 24 घंटे में 22 मिमी पानी बरसा...29 तक होगी भारी बारिश

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मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी करते हुए 29 सितंबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश ने ठंड की दस्तक का अहसास करा दिया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बारिश धान के लिए फायदेमंद है और सब्जी, दलहन व फूल वाली अन्य फसलों के लिए नुकसानदायक है। बारिश से शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बारिश जारी रहने से फाल्टों को खोजने और मरम्मत करने में घंटों लगे। सरोसी क्षेत्र में सब्जी की पौध को खतरा : चकलवंशी। ब्लॉक सरोसी के आंट घुसौली, पंडितखेड़ा, चूराखेड़ा, रनिहाखेड़ा, सुब्बाखेड़ा, गंगादीनखेड़ा, बिलारीगोझा, बंदाखेड़ा, भदेवना और मोमिनपुर में बड़े पैमाने पर फूलगोभी व बंदगोभी की खेती होती है।आंट घुसौली के किसानों वीरेंद्र कुमार, मंगल, संतराम और सुरेश ने बताया कि खेत तैयार कर गोभी का महंगा बीज बोया है। करीब सात हजार रुपये किलो वाले बीज के अंकुरण पर लगातार बारिश का असर पड़ रहा है। पौध बचाने के लिए किसान तिरपाल से ढकने के लिए मजबूर हैं।