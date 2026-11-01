Unnao News: गवाहों के मुकरने से छेड़छाड़ के चार आरोपी बरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सफीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि आठ सितंबर 2022 की सुबह करीब आठ बजे 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी। रास्ते में बम्हना गांव के राम और लक्ष्मण ने छेड़छाड़ की थी। शोर मचाने पर भाग गए। अगले दिन नौ सितंबर की सुबह करीब 10 बजे आरोपी सुरेश और रोहित के साथ लाठी लेकर घर में घुस गए। बेटी से दोबारा छेड़छाड़ की और बीच-बचाव करने आए भाई को पीट दिया। पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। इसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर ही आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी और मामले के गवाह, पीड़िता की मां और भाई अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। न्यायालय को बताया कि गांव वालों के बहकावे में आकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके चलते न्यायालय ने राम, लक्ष्मण, सुरेश चंद्र और रोहित को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।गवाही में परस्पर विरोधाभासी बयान देने और झूठा वाद दायर करने पर अदालत ने संज्ञान लिया। न्यायालय ने वादी राकेश के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 383 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।