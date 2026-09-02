Unnao News: स्वाइन फ्लू संक्रमितों के संपर्क में आए छह लोगों की जांच

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बांगरमऊ कस्बा स्थित न्यू कटरा मोहल्ला निवासी 70 महिला को पांच दिन पहले तेज बुखार और खांसी की शिकायत हुई थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। उधर, गंजमुरादाबाद के ब्योली इस्लामाबाद कस्बे में भी 75 वर्षीय वृद्ध महिला को नाजुक हालत में परिजनों ने लखनऊ में भर्ती कराया है। जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में दो मरीजों में बीमारी की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय सीएचसी प्रशासन सक्रिय हो गया। मंगलवार को बांगरमऊ सीएचसी के चिकित्सक डॉ. सागर सिंह ने टीम के साथ न्यू कटरा मोहल्ला पहुंचे और महिला के संपर्क में आए दो लोगों की जांच कर उन्हें एहतियात के तौर पर दवा दी। वहीं ब्योली इस्लामाबाद कस्बे में भी डॉ. मंजेश टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के संपर्क में आए चार लोगों की जांच की। हालांकि किसी में भी स्वाइन फ्लू के संभावित लक्षण नहीं मिले। इसपर टीम ने एहतियातन दवा देकर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जानकारी देने को कहा है।वर्जन...मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच की। सभी लोगों से किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर जानकारी देने को कहा गया है। -डॉ. जयराम सिंह, एसीएमओ।स्वाइन फ्लू के लक्षणअचानक तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, बदन दर्द, थकान और भूख कम लगने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। कुछ मरीजों को उल्टी-दस्त या सांस लेने में तकलीफ भी होती है।स्वाइन फ्लू से बचावबीमार व्यक्ति से निकट संपर्क से बचें, भीड़भाड़ या अस्पताल जाते समय सही ढंग से मास्क लगाएं और खांसते-छींकते समय मुंह तथा नाक रुमाल या कोहनी से ढकें। साबुन-पानी से बार-बार कम से कम 20 सेकंड हाथ धोएं। आंख, नाक और मुंह छूने से बचें।