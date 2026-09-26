Unnao News: 33 केवी लाइन पर गिरा पेड़, चार खंभे और लाइन क्षतिग्रस्त

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स्थानीय पावर हाउस से परौरी, जमालनगर, हाथी खेड़ा व स्थानीय फीडर की दो लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति की जाती है। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे तेज हवा के साथ हुई बारिश में खोखापुर से आने वाली 33 केवी लाइन पर संडीला-चकलवंशी मार्ग पर हैदराबाद हनुमान मंदिर के पास यूकेलिप्टस का पेड़ गिर गया। इससे चार खंभे और तार टूटकर गिर गए। इससे करीब चार किमी लंबा जाम लग गया।सूचना पर पहुंचे जेई अंबिका प्रसाद यादव ने बरसात के बावजूद लाइनमैनों को बुलवाकर रास्ता खाली कराया। हालांकि बारिश तेज होने के कारण खंभा लगवाकर लाइन दुरुस्त करने का काम नहीं हो सका। देर शाम नगर पंचायत औरास की स्काईलिफ्ट के सहारे लाइनमैन लाइन दुरुस्त करने के प्रयास में जुटे रहें लेकिन 10 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई।एसडीओ धर्मेंद्र राजपूत व जेई अंबिका प्रसाद यादव ने बताया कि तेज बारिश के चलते लाइन दुरुस्त करने का काम नहीं हो रहा है। बारिश थमते ही क्षतिग्रस्त लाइन दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जाएंगे।