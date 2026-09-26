Unnao News: पौधे रोपकर बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:18 AM IST
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पुरवा। सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएमश्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बनिगांव में बृहस्पतिवार को बच्चों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रदीप कुमार सोनकर ने कहा कि बच्चों का पौधों से सीधे जुड़ना उन्हें उनकी उपयोगिता को समझने में मदद करता है। इससे उनमें पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ता है। बच्चों ने उत्साहपूर्वक पौधे रोपे साथ ही उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया। (संवाद)
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