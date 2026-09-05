Unnao News: सहेली की फोटो लगी आईडी से एपीके फाइल खोलते ही खाते से 85 हजार पार

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सदर कोतवाली के हिरन नगर निवासी वैशाली पांडेय ने पुलिस को बताया कि नौ अप्रैल को इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग का संदेश मिला। मैसेज भेजने वाली आईडी पर उसकी सहेली अंशिका तिवारी की फोटो लगी थी। वैशाली ने इसे सहेली की आईडी समझकर संदेश पर भरोसा कर लिया। जालसाजों ने ट्रेडिंग के नाम पर एपीके फाइल भेजी। वैशाली ने जैसे ही फाइल खोली, एक लिंक खुल गया। इसमें उसका नाम, बैंक खाता संख्या समेत अन्य जानकारी पहले से दर्ज थी। इसके बाद खाते से पहले 10 हजार रुपये कटे। कुछ देर बाद 10 हजार, 20 हजार और 15 हजार करके 85 हजार रुपये कट गए।लगातार रकम कटने का सिलसिला जारी देखकर वैशाली को साइबर ठगी का एहसास हुआ। तत्काल मोबाइल फोन बंद कर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पोर्टल पर ठगी की रकम फिलहाल होल्ड दिख रही है। पीड़िता ने पुलिस से होल्ड रकम वापस दिलाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया है। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि साइबर टीम जांच कर रही है।