Unnao News: सीएचसी में इलाज कराने आए 672 मरीज

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दवा काउंटर पर लगी महिलाओं की लाइन ओपीडी हॉल से बाहर परिसर तक लगी रही। ओपीडी में भी मरीजों और तीमारदारों का जमावड़ा लगा रहा। स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल पहुंचे अधिकांश लोग तेज बुखार, बदन दर्द, जुकाम, दस्त और खांसी से पीड़ित थे।सीएचसी अधीक्षक डॉ. सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते वायरल संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी आई है। अस्पताल पहुंचे सभी मरीजों का समुचित उपचार कर दवाएं उपलब्ध कराई गईं। संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की पैथोलॉजी में जांच भी कराई जा रही है।