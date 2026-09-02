Unnao News: गंगा एक्सप्रेसवे की ओरहर फूड प्लाजा की सर्विस रोड धंसी

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गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को हुआ था। मंगलवार को हुई बारिश में किमी संख्या 423.6 पर प्रयागराज जाने वाली रोड पर रेस्ट एरिया को जाने वाली सर्विस लेन करीब तीन मीटर धंस गई। जानकारी मिलते ही कार्यदायी संस्था ने ढलाई कराकर धंसी सड़क को दुरुस्त कराया। इसके अलावा सोनिक टोल प्लाजा जलभराव की समस्या दूसरे दिन भी बनी रही। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अडानी ग्रुप के जयराम सिंह ने बताया कि सर्विस लेन पर हुआ गड्ढा भरवा दिया गया है। ट्रैक्टर से टोल लेन पर भरा पानी निकलवाया जा रहा है।जलभराव रोकने के लिए बनेगी दीवारउन्नाव। एजेंसी के मैनेजर आरएस मिश्रा ने बताया कि टोल के पास हाईटेंशन लाइन का टावर लगा है। बिजली के तार और सड़क के बीच 14 मीटर की सुरक्षित दूरी आवश्यक है। इसी वजह से टोल प्लाजा की सर्विस रोड को अधिक ऊंचाई पर बनाना संभव नहीं था। सामान्य बारिश में जलभराव की आशंका नहीं थी लेकिन अधिक बारिश होने से यहां पानी जमा हो रहा है। इससे गड्ढा भी बन गया है। टोल के किनारे दीवार उठाकर समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। वहीं सर्विस रोड पर हुए गड्ढे की तत्काल ही मरम्मत करा दी गई है। टीमें सतर्क हैं और आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य किए जाएंगे। (संवाद)एक्सप्रेसवे से खेतों में भरा बारिश का पानी, फसलें जलमग्नगंजमुरादाबाद। गंगा एक्सप्रेसवे के कारण ब्लॉक क्षेत्र के कई किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर गया है। अवैक गांव निवासी जुग्गीलाल ने यूपीडा के कार्यकारी अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। पत्र में जुग्गीलाल ने बताया कि उनके गांव के पास से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से पानी खेतों में आ रहा है। इससे हुए जलभराव से उनकी मक्का और धान की फसलें डूब गई हैं। उन्होंने यूपीडा से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए जलनिकासी के समुचित इंतजाम कराने की गुहार लगाई है। यह स्थिति ब्लॉक क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है। (संवाद)