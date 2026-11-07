Unnao News: बाइक सवार को बचाने में पलटी बस, छह यात्री घायल

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शुक्रवार की शाम करीब तीन बजे 32 सीटर प्राइवेट बस उन्नाव से करीब 45 सवारियां लेकर बांगरमऊ जा रही थी। सफीपुर कस्बे से करीब 50 मीटर पहले अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने में चालक बस से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार बस सड़क पर लहराते हुए खंती में पलट गई। इससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सीटें भरी होने के कारण कई लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे।हादसे के बाद राहगीरों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। आगे बैठे कई यात्री शीशा टूटने से बाहर जा गिरे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। घायलों में सफीपुर के विनोद सिंह (52), उनकी पत्नी श्यामा सिंह (50), देवगांव के आलोक (20), बांगरमऊ के दहन गांव निवासी संध्या (25), हरदोई के राजेश (25) और बांगरमऊ फायर स्टेशन में तैनात विनोद यादव (50) शामिल हैं। श्यामा सिंह की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया।घायल विनोद यादव ने बताया कि वह बीघापुर के गौरी में आयोजित कथा में ड्यूटी करने के बाद लौट रहे थे। हादसे में अन्य यात्रियों को भी चोटें आईं लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि चालक बस छोड़कर भाग गया है। बस चालक और मालिक का पता लगाया जा रहा है। अन्य यात्रियों को सुरक्षित घर भिजवा दिया गया है।