Unnao News: वाहन की टक्कर से शटरिंग ठेकेदार की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:37 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:37 AM IST
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अचलगंज। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार की रात लखनऊ से लौट रहे बाइक सवार शटरिंग ठेकेदार की वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया। वह हेलमेट लगाए था।
बारासगवर थानाक्षेत्र के नरपतखेड़ा गांव निवासी कुंवरबहादुर (45) लखनऊ में शटरिंग लगाने का ठेका लेते थे। बृहस्पतिवार शाम लखनऊ से लौटते समय लखनऊ-कानपुर लेन पर अड़ेरुवा गांव के सामने वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए।
चचेरे भाई शिवबोधन ने बताया कि पुलिस ने लोहचा सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जेब में मिले आधार कार्ड से पुलिस ने पहचान कराकर परिजनों को जानकारी दी। पति की मौत से पत्नी अनीता बच्चे सूरज, शिवांश और पिंटू बेहाल हैं। थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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बारासगवर थानाक्षेत्र के नरपतखेड़ा गांव निवासी कुंवरबहादुर (45) लखनऊ में शटरिंग लगाने का ठेका लेते थे। बृहस्पतिवार शाम लखनऊ से लौटते समय लखनऊ-कानपुर लेन पर अड़ेरुवा गांव के सामने वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए।
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चचेरे भाई शिवबोधन ने बताया कि पुलिस ने लोहचा सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जेब में मिले आधार कार्ड से पुलिस ने पहचान कराकर परिजनों को जानकारी दी। पति की मौत से पत्नी अनीता बच्चे सूरज, शिवांश और पिंटू बेहाल हैं। थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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