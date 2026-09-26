Unnao News: पुरानी पेंशन की बहाली के लिए बारिश में लखनऊ गए शिक्षक

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अटेवा संयोजक अर्पित मिश्र, संजीव संखवार और कृष्णशंकर मिश्र ने जिले का नेतृत्व किया। शिक्षक निजी वाहनों से सुबह ही लखनऊ के ईको गार्डन पहुंच गए थे। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन को कर्मचारियों के सुरक्षित बुढ़ापे का आधार बताया। अर्पित मिश्र ने शिक्षक-कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को गंभीरता से लेने की मांग की। शिक्षिका रीता कुशवाहा ने सवाल उठाया कि जब माननीयों की आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य सुरक्षित है तो कर्मचारियों के घर के चूल्हे की चिंता क्यों नहीं।इस दौरान जूनियर शिक्षक संघ के संजय कनौजिया, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के मंत्री प्रदीप वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष अमित तिवारी सहित हजारों शिक्षक मौजूद रहे।