Unnao News: तालाब में श्रमिक की डूबकर मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
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सफीपुर। गांव के बाहर तालाब में नहाने गया श्रमिक डूब गया। कोतवाली क्षेत्र के बृजपालपुर गांव निवासी पिंटू (34) मजदूरी करते थे। मंगलवार को परशुराम गांव के बाहर तालाब में नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने से वह उसी में डूब गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने देखा और घर वालों को बताया। परिजन, ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परियर गांव से गोताखोरों को बुलाकर तलाश कराई। कुछ ही देर में शव निकाल लिया गया। बेटे की मौत से बेहाल मां परमेश्वरी ने बताया कि वह छह भाइयों में सबसे बड़ा था। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि गोताखाेरों ने शव खोज निकाला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
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