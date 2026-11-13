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Unnao News: मंडलीय कबड्डी ट्रायल में आठ महिला खिलाड़ी चयनित

Fri, 13 Nov 2026 01:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:32 AM IST
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unnao news
फोटो-17-जिला क्रीड़ा स्टेडियम में आयोजित चयन ट्रायल में चयनित महिला खिलाड़ी। स्रोत: खिलाड़ी।
उन्नाव। अमरोहा में होने वाली प्रदेशस्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में 13 नवंबर को मंडलस्तरीय चयन ट्रायल के लिए आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी आज लखनऊ में होने वाले ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी
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प्रदेशस्तरीय समन्वय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का अमरोहा में 19 से 21 नवंबर के बीच आयोजन होना है। इसके लिए मंडलीय टीम चयन के लिए खिलाड़ियों का पहले जिलास्तरीय ट्रायल बृहस्पतिवार शाम पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें 22 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया।
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उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सब्बरवाल ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में माही सिंह, पारुल, खुशी, सानिया, शालिनी, रिया, नेहा व सावनी शामिल हैं। यह शुक्रवार को लखनऊ के चौक स्टेडियम में आयोजित मंडलीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी। वहां से टीम का चयन होगा। चयन ट्रायल के दौरान मो. इरशाद अहमद, शिवम शर्मा व सलोनी रावत मौजूद रहीं।
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