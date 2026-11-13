Unnao News: मंडलीय कबड्डी ट्रायल में आठ महिला खिलाड़ी चयनित

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प्रदेशस्तरीय समन्वय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का अमरोहा में 19 से 21 नवंबर के बीच आयोजन होना है। इसके लिए मंडलीय टीम चयन के लिए खिलाड़ियों का पहले जिलास्तरीय ट्रायल बृहस्पतिवार शाम पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें 22 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया।उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सब्बरवाल ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में माही सिंह, पारुल, खुशी, सानिया, शालिनी, रिया, नेहा व सावनी शामिल हैं। यह शुक्रवार को लखनऊ के चौक स्टेडियम में आयोजित मंडलीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी। वहां से टीम का चयन होगा। चयन ट्रायल के दौरान मो. इरशाद अहमद, शिवम शर्मा व सलोनी रावत मौजूद रहीं।