Unnao News: नकली डीएपी बनाने का कारोबार पकड़ा, 800 बोरी कैल्शियम सल्फेट बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी शशांक कुमार ने बताया कि बिछिया क्षेत्र में एकता धर्मकांटे के पास संचालित गोदाम में नकली डीएपी की पैकिंग की सूचना मिली थी। इस पर शुक्रवार देर रात छापा मारा गया। गोदाम में किसान गोल्ड की कैल्शियम सल्फेट की करीब 800 बोरियां मिलीं। इसके अलावा पीपीएल डीएपी की एक भरी और 16 खाली बोरियां बरामद हुईं। आइपीएल कंपनी की 49 खाली बोरियां और एवरग्रीन प्रोम की 100 खाली बोरियां मिलीं। इसके अलावा खाद की बोरियों की सिलाई करने वाली मशीन, धागे के तीन रोल, वजन करने की मशीन और चाकू बरामद हुए। छापेमारी के दौरान भतावां गांव का राजेंद्र लोधी कैल्शियम सल्फेट को डीएपी की बोरी में भरकर पैक कर रहा था।पूछताछ में राजेंद्र ने कैल्शियम सल्फेट को डीएपी की बोरियों में भरकर किसानों को बेचने की बात स्वीकार की। टीम ने पैक की जा रही खाद का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। गोदाम सील करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई है।इंसेट-1क्या है कैल्शियम सल्फेटजिला कृषि अधिकारी के मुताबिक, कैल्शियम सल्फेट एक प्राकृतिक रूप से सफेद या रंगहीन ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है और पानी में बहुत कम घुलनशील होता है। खेती किसानी में मिट्टी की उर्वरता और संरचना सुधारने के लिए इसे जिप्सम खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है। इसका अन्य किसी रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे में डीएपी के रूप में इसकी बिक्री करना गलत है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।