Unnao News: गाड़ी में मिला दो लाख का पनीर कराया नष्ट

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शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, आशीष कुमार वर्मा, महेश कुमार, पंकज कुमार यादव, रुचि बाजपेयी एवं आकांक्षा जायसवाल ने वीरमपुर में एक वाहन में रखा साढ़े छह क्विंटल पनीर बरामद किया। इसकी कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई। सही जानकारी न मिलने और दुर्गंध उठने पर उसे गड्ढे में खोदकर नष्ट कराया गया।इसके बाद मिश्रा कालोनी में पंकज स्वीट्स में जांच कर वर्क युक्त बर्फी, खोया व राजभोग का नमूना लिया। यहां बिना लाइसेंस के कारोबार संचालन मिलने पर बंद करा दिया गया। सफीपुर में राम चंद्र राठौर के हाता में 60 किलो सरसों का तेल सील कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जो सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।