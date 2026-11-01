Unnao News: गूगल के भरोसे न रहें, पूछकर तय करें रास्ता

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गूगल मैप पर लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है। वह लोगों को ऐसे रास्ते भी सही बता रहा है, जो क्षतिग्रस्त हैं या उनपर निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार की रात काली मिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर गूगल मैप के सहारे जा रहे दो व्यापारियों की कार सड़क कटी होने से गंगा में गिर गई थी। एक व्यापारी किसी तरह तैरकर बाहर आ गया था, लेकिन दूसरे व्यापारी और कार का अभी तक पता नहीं चला है।उन्नाव-हरदोई मार्ग पर चकलवंशी से शहरी सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण चल रहा है। सड़क की चौड़ाई सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जा रही है। शहर के कब्बाखेड़ा तिराहे से चकलवंशी तक सड़क के दोनों ओर खोदाई की गई है। मुख्य मार्ग से निर्माणाधीन सड़क का हिस्सा नीचे है। इसी को बराबर करने के लिए गिट्टी बिछाई गई है।इसी मार्ग पर एक तरफ यह कार्य चल रहा है, दूसरी ओर इतनी दूरी में चार जगहों पर पुलिया निर्माणाधीन है। मार्ग में पड़ने वाले गांवों खुमानखेड़ा, डीहा, रऊकरना व थाना गांव के सामने पुलियों का निर्माण चल रहा है। कहीं गड्ढे खुदे हैं तो कहीं पर सरियों का जाल बंधा है। जगह-जगह निर्माण सामग्री फैली है लेकिन बड़ी बात यह है कि गूगल मैप में 15 किमी की दूरी में कहीं पर भी निर्माण कार्य होते नहीं दिख रहा है।इंसेट-1गूगल मैप में दिखा रहे 15 किमी रास्ता आवागमन योग्यगूगल मैप में पूरा रास्ता बिना किसी व्यवधान के आवागमन योग्य दिखाया जा रहा है। ऐसे में गूगल मैप के सहारे चलने वालों के लिए आना-जाना खतरनाक हो सकता है। राहगीर राजेश, राधेश्याम, रोहित, संदीप, सरोज आदि ने बताया कि गूगल मैप मार्च से अपडेट नहीं है। चकलवंशी से कब्बाखेड़ा तिराहे तक का पूरा रास्ता चलने योग्य दिखाया जा रहा है।इंसेट-215 हजार वाहनों का रोजाना होता है आवागमनउन्नाव-हरदोई मार्ग यातायात की दृष्टि से अतिव्यस्ततम मार्ग है। पूर्व में लोक निर्माण विभाग ने मार्ग से आवागमन करने वाले वाहनों का सर्वे कराया था। इसमें करीब 14 से 15 हजार वाहनों का रोजाना इस मार्ग से निकलने की पुष्टि हुई थी। इसमें भारी से लेकर छोटे वाहन भी शामिल हैं।