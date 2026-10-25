Unnao News: 1.86 करोड़ से बनेंगे दो लघु सेतु और एक मार्ग

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भगवंतनगर में मुन्नाखेड़ा संपर्क मार्ग पर किमी एक से बड़ा नाला निकला है। इस पर शासन ने 27 मीटर आरसीसी लघु सेतु निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 57.30 लाख का बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा बीघापुर कला से रायपुर गढ़ेवा मार्ग के क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर आरसीसी लघु सेतु का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 69.60 लाख रुपये जारी हुए हैं। इससे करीब 50 हजार की आबादी को फायदा पहुंचेगा।20 साल से जर्जर सड़क की 60 लाख से होगी मरम्मतहसनगंज। तहसील क्षेत्र के असूरनखेड़ा-जसमड़ा बब्बन मार्ग के जर्जर साढ़े चार किलोमीटर हिस्से के नवीनीकरण को 60 लाख रुपये मिले हैं। करीब 20 वर्षों से जर्जर इस मार्ग के बनने से फिरोजपुर, जसमंडा बब्बन, असुरनखेड़ा, सत्तीदीनखेड़ा, आदमपुर बरेठी, समदपुर हरदास, अजमतगढ़ी, रामपुर अखौली, सादिकपुर, खड़वारी, गिरिवरखेड़ा, इस्माइलाबाद व कुबरीखेड़ा की करीब 25 हजार आबादी को आवागमन में राहत मिलेगी। यह मार्ग नवाबगंज और जैतीपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। यह साढ़े 11 किमी लंबा मार्ग तीन विभागों के पास है। साढ़े चार किमी हिस्सा पूर्व में पीडब्ल्यूडी बनवा चुका है। अब साढ़े चार किमी हिस्सा मंडी परिषद बनाने जा रहा है। अब बचा दो किमी का हिस्सा जिला पंचायत बनवाएगा। (संवाद)लघु सेतु निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 दिन में प्रक्रिया पूरी कराकर काम शुरू कराया जाएगा। वहीं, सड़क का निर्माण मंडी परिषद कराएगी। इसके लिए नवनिर्माण की मंजूरी का शासनादेश जारी हो गया है।-हरदयाल अहिरवार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी।