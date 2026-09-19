Unnao News: अंतरजनपदीय गिरोह के तीन चोर दबोचे, 700 किलो का तार बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गुगौली मार्ग पर 12 सितंबर की रात चोरों ने 33 केवी लाइन के 17 और 11 केवी लाइन के 13 खंभे के तार काटकर चोरी कर लिए थे। तभी तीन बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए थे। अवर अभियंता सुंदरम सिंह यादव की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस टीम शुक्रवार को मुरादीपुर-बिंदकी मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के पास चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर ने उन्नाव की ओर से तीन संदिग्ध वाहनों के आने की सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों वाहनों को रोका और उनमें सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।पकड़े गए आरोपियों में उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र के शक्तिनगर निवासी सुमित कुमार धानुक, पोनी रोड निवासी शिवांशू गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता और बीघापुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव निवासी राजेश पटेल शामिल हैं। बगहा गांव निवासी बृजेश पटेल मौके से भाग गया। पुलिस पूछताछ में राजेश पटेल को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है।पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेश पूर्व में निजी ठेकेदारी से बिजली की लाइन बिछाने का काम करता था। इससे उसे ग्रिड शटडाउन, पावर लाइनों और विद्युत लाइन से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी थी। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि राजेश और पकड़ से दूर बृजेश सगे भाई हैं। दोनों ठेकेदारी की आड़ में तार चोरी करते थे।