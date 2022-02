{"_id":"6202b3f64d9abb6d53464b43","slug":"the-cutting-of-trees-continues-the-problem-of-jam-is-heavy-unnao-news-knp6795881145","type":"story","status":"publish","title_hn":"The cutting of trees continues, the problem of jam is heavy","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

The cutting of trees continues, the problem of jam is heavy

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Feb 2022 11:48 PM IST Updated Tue, 08 Feb 2022 11:48 PM IST

अचलगंज। उन्नाव-रायबरेली हाईवे के चौड़ीकरण के लिए कांटी व अमरसस सहित कई स्थानों पर मंगलवार को भी पेड़ काटे गए। दोपहर को डालें सड़क पर गिरने से आधे घंटे तक यातायात ठप रहा। यातायात शुरू हुआ तो वाहनों का दबाव बढ़ने से अचलगंज कस्बा चौराहे पर एक घंटे तक जाम लग गया। देर शाम तक कई बार यही स्थिति रही।

उन्नाव-रायबरेली हाईवे को फोर लेन किया जा रहा है। लालगंज तक 68 किमी लंबे मार्ग पर 13 हजार पेड़ काटे जाने की अनुमति दी गई थी। अभी तक आठ हजार पेड़ कट चुके हैं जबकि बाकी बचे पांच हजार पेड़ों को काटा जा रहा है। मंगलवार को कांटी, अमरसस, गदनखेड़ा सहित अन्य स्थानों पर पेड़ काटे गए। इस दौरान कई डालें सड़क पर गिरने से यातायात ठप हो गया। वन निगम की टीम ने आनन फानन डालों को हटवाया। इस दौरान आधे घंटे तक जाम लगा रहा। इसके बाद अचलगंज कस्बे के भीतर चौराहे पर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लोग जाम में फंसे रहे। थाना पुलिस काफी देर तक यातायात सुचारु कराने के प्रयास में लगी रही। प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक तिवारी ने बताया कि एक-दो दिन में समस्या खत्म हो जाएगी।