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अजगैन कस्बे में एक घर पर लड़के की मेहंदी की रस्म चल रही थी। डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे। इस दौरान पड़ोसी अर्जुन कश्यप (32) भी नशे की हालत में कार्यक्रम में पहुंचकर डांस करने लगा। तभी कार्यक्रम स्थल के पास अचानक सांप निकल आया। सांप देखते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और सभी दूर हट गए।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नशे में होने के कारण अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया और बाहर फेंकने लगा। इस दौरान सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे पहले सीएचसी फिर जिला अस्पताल ले गए। हालत में सुधार देखकर उसे घर ले आए। बृहस्पतिवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ के निजी अस्पताल ले गए वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मां गीता ने बताया कि अर्जुन राजमिस्त्री थे। तीन भाइयों व चार बहनों में सबसे बड़ा थे।