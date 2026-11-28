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संवाद न्यूज एजेंसीउन्नाव। मोहकीखेड़ा गांव में लापता वृद्धा का शव तालाब में उतराता मिला। वह दस दिन से लापता थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, उसमें डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहकीखेड़ा गांव निवासी गंगादेई (75) घर पर रहती थीं। बेटे रामशंकर ने बताया कि 17 नवंबर को वह खाना खाने के बाद वह सोने चली गईं। 18 नवंबर की सुबह जब सभी सोकर उठे तो वह चारपाई पर नहीं मिलीं। इधर-उधर देखा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हम लोग तलाश कर रहे थे, गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई थी।बृहस्पतिवार को गांव के बाहर बने तालाब में उनका शव उतराता मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया। मां की मौत से बेटे रामशंकर, रामआसरे, रामबालक और सत्यभान बेहाल हो गए। कोतवाल श्रीराम पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों ने काेई आरोप नहीं लगाया है।