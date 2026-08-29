Unnao News: बढ़ते जलस्तर से जलमग्न रास्ते आवागमन में खतरनाक

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फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से गांव कुशेहर बंगला व सहरिया सलेमपुर गांवों को जाने वाले चिरंजूपुरवा से डामरीकृत व कबूलपुर से खड़ंजा मार्ग में पानी भर गया है। खड़ंजा मार्ग पर जहां कम पानी भरा है, वहीं चिरंजूपुरवा की पुलिया के पास अधिक जलभराव है। सरजू, श्यामजी, मूलचंद, रामदयाल,हेमराज, रामचंद्र आदि ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मार्गों पर पानी भरने से आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जान जोखिम में डालकर पानी मंझाकर आवागमन करना पड़ रहा है। बताया कि चिरंजूपुरवा के पास मार्ग नीचे होने से हर साल पानी भर जाता है।सफीपुर। गंगा व कल्याणी नदी में लगातार बढ़ रहे पानी से चिंतित किसानों ने गृहस्थी समेटना शुरू कर दी है। वहीं परियर से जमालनगर गैर एहतमाली होता हुआ 12 किलोमीटर दबौली व रामपुर-जमालनगर मार्ग बंद होने से लोग नाव का सहारा लेकर या फिर लंबा चक्कर काट सनहा-गाहोली रास्ते से होकर आवागमन कर रहे हैं। शुक्रवार को गांव हमजापुर, नीबी गाड़ा, देवीपुरवा, रामपुर, अल्लीपुर, जमालनगर, नयाखेड़ा व रामपुर आदि गांवों के पास पानी पहुंच गया। गांव के बाहर बने घरों व झोपड़ियों के चारों तरफ पानी भर गया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने स्कूलों में राहत केंद्र बनाए हैं पर वहां पशुओं को नहीं ले जाया जा सकता है। इससे जमालनगर गैर एहतमाली, सकहन राजपूतान व गहोली गांव के बाहर तंबू गाड़ना मजबूरी होगी।बीघापुर। तहसील क्षेत्र के गंगा कटरी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं और खेतों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। पिपरासर-गंगानगर जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क पर लगभग दो फीट पानी बह रहा है।गंगा का जलस्तर बढ़ने से चंदनपुर, पाही, गढ़ेवा, बाला कटरी और कर्मी गांव के किनारे के खेतों में पानी पहुंच गया है। भागूखेड़ा निवासी अमित कुमार शुक्ला, राजू शुक्ला और ग्राम प्रशासक सुरेश यादव ने बताया कि गंगा के किनारे बोई गई फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पानी अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि जलस्तर एक फीट और बढ़ा तो गांव के किनारे बोई गई केला और करेला की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। गढ़ेवा निवासी राम मिलन सिंह, प्रदीप शुक्ला, उमाशंकर लोधी और सुधीर सिंह ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि गांव के किनारे पानी पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। इससे सब्जी की फसलों पर भी गंभीर संकट दिखने लगा है। किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान मोर्चा के जिला मंत्री हरपाल सिंह यादव ने लेखपाल को मौके पर भेजकर किसानों के नुकसान का आकलन कराने की मांग की है। एसडीएम आनंद कुमार नायक ने बताया कि विभाग को पूरी तरह सतर्क मोड पर रखा गया है।