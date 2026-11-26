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संवाद न्यूज एजेंसीउन्नाव। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने बुधवार को अचलगंज के लोहचा में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है। केंद्र संचालक को अल्ट्रासाउंड सेंटर दोबारा संचालन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम घनश्याम मीना ने स्वास्थ्य विभाग को मानक विहीन जांच केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने निर्देश दिए थे। इसके तहत एसडीएम सदर अजेंद्र सिंह और नोडल अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा ने अचलगंज में संचालित जांच केंद्रों का निरीक्षण किया।इस दौरान लोहचा में शारदा अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध रूप से संचालित होते मिला। जिसपर उसे सील कर दिया गया है। डॉ. मनीष ने बताया कि पीसी-पीएनडीटी कानून के तहत अनधिकृत अल्ट्रासाउंड संचालन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। सेंटर सील कराया गया है, दोबारा संचालन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।