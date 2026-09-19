Unnao News: बिंदकी मंडी से ओडिशा भेजा 409 क्विंटल गेहूं रास्ते से गायब

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बिंदकी कोतवाली के मीरखपुर निवासी नागेश कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि एक सितंबर को उन्होंने 409.200 क्विंटल गेहूं बिंदकी मंडी से ओडिशा की मां रोलर फ्लोर मिल इंडस्ट्रियल खुर्दा के लिए भेजा था। ट्रक चालक ओमप्रकाश मिल नहीं पहुंचा और चालक व वाहन मालिक राधेश्याम के मोबाइल बंद मिले।आरोप है कि दोनों ने मिलकर गेहूं बेचकर 11,86,680 रुपये हड़प लिए। शिकायतकर्ता ने राधेश्याम रोड लाइंस बीकानेर के मालिक सुखराम और कोलकाता पंजाब फ्रेट कैरियर कानपुर के मालिक भानू पर भी साजिश का आरोप लगाया। गेहूं का 44,500 रुपये भाड़ा भी चालक को दिया गया था। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।