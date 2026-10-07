Sultanpur News: शाहगंज चौराहे से हटे श्रमिक, दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे लगा सेवा शिविर

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जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में 21 सितंबर से यहां सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर लगाया जा रहा है। जिसमें श्रमिकों का पंजीकरण, जागरूकता और स्वास्थ्य जांच की जा रही है। श्रम विभाग ने अब तक 818 श्रमिकों और 86 नियोक्ताओं का डिजिटल लेबर चौक एप पर पंजीकरण कराया है। बीओसी पोर्टल पर 157 निर्माण श्रमिकों का नया पंजीकरण और 45 का नवीनीकरण हुआ है। वहीं, 43 असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल से जोड़े गए हैं।स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 735 श्रमिकों की टीबी, 724 की शुगर व रक्तचाप, 221 की मलेरिया और 116 की डेंगू जांच की। आंख, दांत, एचआईवी, ईसीजी, हीमोग्लोबिन और मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की गई। जरूरतमंदों को दवाएं दी गईं। सहायक श्रमायुक्त मधुबन राम ने श्रमिकों से शिविर में पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की।