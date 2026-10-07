फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Workers moved away from Shahganj intersection; a service camp set up under the Dariyapur flyover

Sultanpur News: शाहगंज चौराहे से हटे श्रमिक, दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे लगा सेवा शिविर

Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Workers moved away from Shahganj intersection; a service camp set up under the Dariyapur flyover
स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे श्रमिकों के लिए लगाया गया ​शिविर। स्र
सुल्तानपुर। शाहगंज चौराहे पर काम की तलाश में जुटने वाले श्रमिकों को प्रशासन ने दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे स्थानांतरित कर दिया है। इससे यातायात व्यवस्था सुचारु होने के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में 21 सितंबर से यहां सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर लगाया जा रहा है। जिसमें श्रमिकों का पंजीकरण, जागरूकता और स्वास्थ्य जांच की जा रही है। श्रम विभाग ने अब तक 818 श्रमिकों और 86 नियोक्ताओं का डिजिटल लेबर चौक एप पर पंजीकरण कराया है। बीओसी पोर्टल पर 157 निर्माण श्रमिकों का नया पंजीकरण और 45 का नवीनीकरण हुआ है। वहीं, 43 असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल से जोड़े गए हैं।
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 735 श्रमिकों की टीबी, 724 की शुगर व रक्तचाप, 221 की मलेरिया और 116 की डेंगू जांच की। आंख, दांत, एचआईवी, ईसीजी, हीमोग्लोबिन और मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की गई। जरूरतमंदों को दवाएं दी गईं। सहायक श्रमायुक्त मधुबन राम ने श्रमिकों से शिविर में पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed